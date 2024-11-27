В Азербайджане устанавливается порядок классификации льгот по таможенным пошлинам

БАКУ /Trend/ - В целях проведения оценки влияния льгот и освобождений по таможенным пошлинам на доходы государственного бюджета Азербайдана, льготы и освобождения от таможенных пошлин будут классифицироваться в порядке, установленном органом (учреждением), определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О таможенном тарифе", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В проекте отмечено, что для проведения оценки льгот и освобождений по таможенным пошлинам возникла необходимость классификации льгот и освобождений в установленном порядке Кабинетом министров.

Реализация законопроекта будет способствовать улучшению инвестиционного климата страны, стимулированию устойчивого развития отдельных отраслей экономики, увеличению объемов привлеченных частных инвестиций в отдельные отрасли экономики, в том числе прямых зарубежных.

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