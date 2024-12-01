ЕБРР об инвестициях в развитие экологичного транспорта в казахстанском Павлодаре

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 10 миллионов евро для поддержки трамвайной компании в Павлодаре.

Об этом в интервью Trend сообщил управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Хусейн Ожан.

По его словам, эта инициатива направлена на модернизацию городской транспортной инфраструктуры и улучшение качества общественного транспорта.

"Павлодарская трамвайная компания является нашим клиентом с 2015 года и играет ключевую роль в обеспечении городских пассажирских перевозок, обслуживая почти 40 процентов жителей Павлодара, где проживает более 360 тысяч человек", – отметил Ожан.

Средства будут направлены на приобретение новых трамваев на батареях. Эти трамваи способны работать автономно на расстоянии до 20 километров, что позволяет им продолжать движение даже в случае перебоев с электричеством. "Новые трамваи помогут минимизировать дорожные заторы и обеспечить бесперебойную работу транспортной системы города", – пояснил Ожан.

Кроме того, благодаря внедрению таких трамваев, город сможет расширить свою трамвайную сеть без необходимости строительства дополнительных контактных линий. Этот подход соответствует стремлению ЕБРР развивать экологически чистый и энергоэффективный транспорт.

"Мы поддерживаем использование трамваев как экологически чистого и быстрого средства передвижения", – добавил Ожан, подчеркивая значимость этого проекта для устойчивого городского развития и минимизации экологического воздействия общественного транспорта.