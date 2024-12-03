Состоялись переговоры между "Азерэнержи" и компанией bp (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча руководителя ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева с делегацией, возглавляемой президентом компании bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

Об этом во вторник Trend сообщили в ОАО.

"На встрече, где обсуждались отношения сотрудничества между компанией bp и энергосистемой Азербайджана, ход проекта подключения Сангачальского терминала к электросети, были особо подчеркнуты высказывания Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия COP29 о важности этого проекта в целях декарбонизации.

На встрече состоялись широкие обсуждения вокруг вопросов строительства подстанции 330 киловатт, построенной "Азерэнержи" для интеграции в энергосистему солнечной электростанции bp "Шафаг" мощностью 240 мегаватт, построенной в Джебраиле, и прокладки линий передачи 330 киловатт для связи этой подстанции с энергетическим узлом "Джебраил" мощностью 330 киловатт и другие темы", - говорится в сообщении ОАО.

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