В Гедабее cостоялась встреча между ЗАО “AzerGold” и “R.V Investment Group Services, LLC USA” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов, президент компании “R.V. Investment Group Services, LLC USA” Реза Вазири, а также представители обеих компаний провели встречу в расширенном составе в Гедабейском районе.

Встреча была организована с целью обсуждения совместных оперативных мероприятий, осуществляемых в рамках реализации полномочий по соглашению о распределении добычи между сторонами, и работы, которую планируется выполнить в предстоящий период.

На встрече была отмечена гибкая правовая, организационная и техническая поддержка акционерного общества в направлении совершенствования деятельности в договорах в соответствии с требованиями международных стандартов и законодательства после передачи полномочий партнерства по соглашению ЗАО “AzerGold”. В этом контексте был проведен широкий обмен мнениями вокруг необходимой документации, касающейся расширения хранилища влажных отходов в участке соглашения “Гедабей”, выполнения мер безопасности, добычи полезных ископаемых и других тем, связанных с производственной деятельностью в горнодобывающей отрасли.

В рамках обсуждений была отмечена важность постоянного внимания к вопросам, связанным с получением разрешительных документов от соответствующих государственных органов на использование недр земли, изменением категории земельных участков, разрешений на строительство, мер безопасности на производстве, усилением работы с местными общинами, охраной окружающей среды, поделился опытом акционерного общества по соответствующим направлениям.

Напомним, что законом Азербайджанской Республики от 21 июня 2024 года № 1176-VIQ полномочия по представлению государства в связи с реализацией Соглашения о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов Гедабей, Гоша, Хархар, Гарадаг, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели переданы ЗАО “AzerGold”.