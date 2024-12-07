В Азербайджане увеличилось производство медной проволоки

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 484,8 тонны медной проволоки.
Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.
Согласно информации, этот показатель на 391,9 тонны, или в 5,2 раза больше, чем за тот же период 2023 года.
За первые 10 месяцев прошлого года в стране было произведено 92,9 тонны медной проволоки.
Запас готовой продукции на 1 ноября 2024 года в информации не указан.
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