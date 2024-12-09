COP29 в Баку: Стратегия "зеленой" энергетики Азербайджана получает мировое признание

БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 в Азербайджане позиционирует страну как ключевого игрока в глобальном переходе к "зеленой" энергетике. Благодаря стратегическому партнерству и твердой приверженности развитию возобновляемых источников энергии Азербайджан стремится расширить свой сектор "зеленой" энергетики, одновременно углубляя экономические связи с крупнейшими международными игроками в этой области.

Амбиции Азербайджана в области "зеленой" энергетики

Азербайджан уже давно является ключевым производителем энергии в регионе, но его акцент все больше смещается в сторону устойчивых альтернатив в этой области. Обладая богатыми возобновляемыми ресурсами, особенно в области солнечной и ветровой энергетики, страна располагает потенциалом для выработки более 27 ГВт электроэнергии из возобновляемых источников. Правительство поставило перед собой цель к 2030 году обеспечить 30% производства электроэнергии из возобновляемых источников, что соответствует глобальным целям в области борьбы с изменением климата.

Сотрудничество с Masdar, известной компанией в сфере возобновляемой энергетики, привело к запуску важных проектов. К ним относятся Билясуварский солнечный фотоэлектрический проект мощностью 445 МВт, Нефтчалинский солнечный фотоэлектрический проект мощностью 315 МВт и ветроэнергетический проект Абшерон-Гарадаг мощностью 240 МВт. В совокупности эти инициативы направлены на выработку примерно 2,3 млрд кВт·ч электроэнергии в год, экономию более 500 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углекислого газа на более чем 1 млн тонн.

Кроме того, в октябре 2023 года компания Masdar открыла первый в Азербайджане проект в области солнечной энергетики — Гарадагскую солнечную электростанцию мощностью 230 МВт. Ожидается, что проект будет вырабатывать 500 миллионов кВт·ч электроэнергии в год, что будет способствовать достижению целей перехода Азербайджана к "зеленой" энергетике.

Эти инициативы поддерживаются международным финансированием Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Проекты являются частью более широкой стратегии Азербайджана по позиционированию себя в качестве регионального лидера в области "зеленой" энергетики.

Более того, инициатива "Зеленый энергетический коридор", которая соединяет Азербайджан с Венгрией, Румынией, Болгарией и Грузией, демонстрирует приверженность страны подключению своих возобновляемых ресурсов к европейским рынкам, укрепляя ее позиции регионального лидера в области "зеленой" энергетики.

Саммит COP29 также предоставил Азербайджану, Узбекистану и Казахстану платформу для укрепления сотрудничества в рамках инициативы по транзиту экологически чистой энергии. Три страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на разработку и передачу возобновляемых источников энергии. Эта инициатива направлена на поставку экологически чистой энергии на европейский и мировой рынки, а также поддержку проектов по устойчивому производству водорода и аммиака. Ключевым компонентом данного сотрудничества является проект подводного силового кабеля в Черном море, который соединит Каспийское и Черное моря в единый "зеленый" энергетический коридор.

Эта трехсторонняя инициатива не только отражает приверженность региона "зеленому" переходу, но и открывает возможности для более широких международных инвестиций в инфраструктуру устойчивой энергетики, используя стратегическую важность Среднего коридора для глобальной торговли и потоков энергии.

Международное партнерство: финансы и технологии

Проведение Азербайджаном COP29 принесло мировое признание его лидерства в развитии международного сотрудничества в области "зеленой" энергетики. В недавнем интервью Trend Президент Республики Палау Суранджел Сэмюэл Уиппс поздравил Азербайджан с проведением этой конференции, подчеркнув важность финансирования борьбы с изменением климата.

"Этот саммит стал возможностью для всего мира объединиться. COP29 стала финансовой конференцией, поскольку она была посвящена сбору средств для реальных действий. [...] Самое главное это то, что мы достигли прогресса. Я хочу поздравить председательство COP29 с успешным проведением финансовой конференции и привлечением значительных средств. Теперь нам необходимо продолжать сосредотачиваться на климатическом финансировании. 300 миллиардов долларов — это важный шаг, но мы должны признать, что нам нужно больше средств. Необходимо сохранять амбиции и работать вместе со всеми сторонами, чтобы продвигаться дальше в этих направлениях", - сказал Уиппс.

Роль Азербайджана в содействии обсуждению вопросов финансирования борьбы с изменением климата была высоко оценена и другими международными деятелями. Алкис Вриениос Дракинос, региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Кавказе, выразил гордость в связи с достижениями Азербайджана.

"Мы особенно рады и гордимся тем, что Азербайджан принял у себя это мероприятие, — сказал Дракинос. — Я должен сказать, что организация COP прошла исключительно гладко, и я передаю свои поздравления организационному комитету. Проведение мероприятия такого масштаба — значительное достижение на мировой арене, и Азербайджан может этим гордиться".

Помимо финансовых инвестиций, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с технологически развитыми странами для передачи опыта и экологически чистых технологий. Создание в Азербайджане центров по ремонту и техническому обслуживанию высокотехнологичного энергетического оборудования является частью более широкой стратегии по укреплению местного потенциала. Азербайджан также сосредоточен на развитии своей рабочей силы, планируя создать специализированные образовательные программы для подготовки следующего поколения специалистов в области "зеленой" энергетики.

Видение Азербайджана на будущее

Забегая вперед, отметим, что проведение COP29 в Азербайджане открывает возможности для будущих разработок в области "зеленой" энергетики. Используя глобальные финансовые и технологические ресурсы, Азербайджан стремится не только диверсифицировать свои источники энергии, но и создавать рабочие места, стимулировать инновации и укреплять экономику в целом. На мероприятии также была подчеркнута необходимость продолжения международного сотрудничества в решении проблем, связанных с изменением климата, и Азербайджан готов быть в авангарде этих глобальных усилий.

Углубление связей Азербайджана с международными лидерами в области "зеленой" энергетики в рамках COP29 — это только начало. Вице-канцлер Федеративной Республики Германия Роберт Хабек подчеркнул важность обсуждений на COP29 для расширения масштабов энергетических преобразований.

"Новшество здесь заключается в том, что COP традиционно уделяет особое внимание "зеленому" переходу энергетического рынка и энергетических систем. Теперь мы расширяем круг вопросов, охватывая целые отрасли. Если вы посмотрите на эволюцию COP, то увидите, что мы прошли долгий путь — от первоначальных обсуждений до решения вопросов экологизации таких материалов, как сталь, бетон и цемент, и установления стандартов для них".

Лидерство Азербайджана в проведении этого исторического мероприятия и его неизменная приверженность переходу на "зеленую" энергетику, несомненно, окажут долгосрочное воздействие, еще больше укрепив позиции страны в качестве ключевого игрока на мировом энергетическом рынке.