БАКУ /Trend/ - Упраздняется ОАО "Bakı Mexanizasiya Tikinti".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Как отмечается, 24 января в 12:00 по адресу: Баку, Наримановский район, поселок Дарнагюль, квартал 2950-52 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО.

ОАО "Bakı Mexanizasiya Tikinti" было зарегистрировано в 2009 году. Законным представителем ОАО с уставным капиталом 39 334 маната является Рзаев Мурсал Гани оглу.

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