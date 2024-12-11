Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank уже второй год подряд принимает участие в Программе специализации Университета ADA. В этом году к программе присоединились 25 менеджеров Банка.



Программа включала 7 увлекательных модулей, охватывающих ключевые компетенции, необходимые в современной рабочей среде: умение быстро принимать решения, правила коммуникации и этикета, характерные для успешного лидера, а также темы управления изменениями и командной работы.



В интерактивном формате участники смогли применить полученные знания на практике с помощью презентаций, мозговых штурмов, тематических исследований, практических упражнений, групповых заданий и симуляций.



Присоединившись к этой программе, Yelo Bank сделал ставку не только на профессиональный рост своих менеджеров, но и на общий успех команды. Благодаря таким инициативам Банк стремится раскрыть потенциал сотрудников и достичь выдающихся результатов в их совместной работе.



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