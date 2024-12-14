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Нефтяники эвакуированы с морских платформ из-за погодных условий - SOCAR

Экономика Материалы 14 декабря 2024 11:23 (UTC +04:00)
Нефтяники эвакуированы с морских платформ из-за погодных условий - SOCAR

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В связи с резким изменением погодных условий, ветреной и нестабильной погодой на территории страны, усилены меры безопасности на производственных площадях ПО "Азнефть" SOCAR .

Об этом сообщили Trend в SOCAR.

Было отмечено, что ограничено выполнение опасных работ, приняты соответствующие меры по охране здоровья работников в рамках норм труда.

Наряду с этим, во всех отраслях ведется просветительская работа, осуществлена эвакуация из ряда производственных объектов, расположенных в море.

Ситуация находится под контролем.

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