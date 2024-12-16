БАКУ /Trend/ - В Азербайджан будут доставлены новые машины скорой медицинской помощи.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Отмечается, что 30 автомобилей скорой медицинской помощи, которые будут ввезены в Азербайджан, должны быть оснащены современным медицинским оборудованием в соответствии с набором условий. 10 из них должны быть оснащены современным медицинским оборудованием, а также иметь устройство для проведения непрямого массажа сердца.

Кроме того, из вышеупомянутых транспортных средств 5 единиц должны быть предназначены для использования в условиях бездорожья (4x4), 2 единицы — с кузовом типа "бокс" (реанимобили), оснащенные "Medical Dron", еще 2 единицы — оборудованы портативными диагностическими приборами, а 3 единицы — оснащены перинатальными кувезами.

Согласно информации, в связи с этим юридическое лицо публичного права "Служба скорой медицинской помощи Нахчыванской Автономной Республики" завершило подготовительные работы.

Служба поручила выполнение вышеуказанных работ Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Абшеронский автомобильный центр" и заключила с ним договор стоимостью 13 миллионов 789,6 тысячи манатов.

Отметим, что Общество с ограниченной ответственностью "Абшеронский автомобильный центр" было зарегистрировано в 2016 году. Законным представителем ООО является Гусейнов Кямран Назим оглу.

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