Названы основные страны-импортеры ненефтяной продукции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Экспорт ненефтегазовой продукции за январь-октябрь текущего года составил 2 млрд 807,5 млн долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, это означает рост на 3,5 процента в реальных ценах и сокращение на 9,1 процента в реальном выражении по сравнению с январем-октябрем 2023 года.

Согласно информации, в стоимости экспорта ненефтегазовой продукции доля импорта товаров следующая: Россия (34,1 процента), Турция (17 процентов), Грузия (8,3 процента), Швейцария (6 процентов), США (4,2 процента), Казахстан (3,8 процента), Украина (3,2 процента), Туркменистан (2,5 процента), Оман (2,3 процента), ОАЭ (1,6 процента), Германия (1,5 процента), Беларусь (1,4 процента), Нидерланды (1,2 процента), Италия (1,2 процента), Румыния (1,1 процента), Узбекистан (1,1 процента).

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