Страны-члены единогласно приняли историческое решение об избрании Азербайджана членом D-8 - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Сегодня государства-члены, проявив дружественное отношение и доверие к Азербайджану, единогласно приняли историческое решение об избрании Азербайджана членом D-8.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м саммите D-8 в Каире.

"Мы хотели бы поблагодарить нашего друга и брата Арабскую Республику Египет за приглашение на саммит и за высокое гостеприимство. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые принял участие в семинаре D-8 в Стамбуле.

Наше участие в сегодняшнем саммите имеет особое историческое значение. Потому что сегодня государства, имеющие дружеские связи с Азербайджаном и выражающие доверие, единогласно приняли историческое решение об избрании нашей страны членом D-8.

Выражаем свою благодарность всем государствам-членам за это. Азербайджан внесет вклад в сохранение основных принципов организации и дальнейшее расширение сотрудничества в рамках организации", - добавил А.Асадов.

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