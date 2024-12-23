Kapital Bank провел тренинги по теме «Эмоциональный интеллект» для студентов

Как первый банк страны, Kapital Bank продолжает организовывать различные тренинги, направленные на поддержку и развития молодёжи и помощь в достижении успехов в их карьерном пути. На этот раз тренинги были проведены на тему «Эмоциональный интеллект» в комнате «Kapital Bank» в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) и в карьерном центре Бакинского славянского университета.

Оба тренинга провела Нармин Ахмедзаде, старший специалист отдела вовлеченности сотрудников и мотивации Департамента управления талантами Kapital Bank. В ходе тренингов студенты получили подробную информацию о роли эмоционального интеллекта в профессиональном и личностном развитии, а также об эффективных методах его повышения и сферах применения.

Стоит отметить, что Kapital Bank, который регулярно привлекает внимание своими инициативами в области поддержки образования, ранее открыл комнаты «Kapital Bank», соответствующие современным технологическим стандартам, в Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском технологическом университете и Бакинском инженерном университете. Эти комнаты предназначены для того, чтобы студенты могли участвовать в различных тренингах и приобретать новые навыки. Банк продолжит в будущем организовывать инновационные программы и мероприятия для молодежи.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.