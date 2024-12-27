В Азербайджане между госструктурами и предпринимателями прошли обсуждения экономических итогов года

БАКУ /Trend/ - В Баку при поддержке министерства экономики Азербайджана и при организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча с экспортерами.

Как сообщили Trend в Агентстве, в ходе мероприятия были обсуждены результаты экспортных операций, проведенных в течение года, и цели на 2025 год.

Согласно информации, во встрече приняли участие государственные чиновники, представители отраслевых ассоциаций и предприниматели.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал об экспортных показателях Азербайджана и перспективах развития ненефтяного сектора, проинформировал о механизмах стимулирования экспорта.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов рассказал об увеличении доли МСП в экономике и механизмах поддержки предпринимателей.

На мероприятии представители Государственного таможенного комитета, Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, Агентства пищевой безопасности, торгового представительства Азербайджана в Турции, Государственной налоговой службы, министерства цифрового развития и транспорта обсудили актуальные вопросы в сфере торговли, а также важность торговых соглашений, электронной торговли, применяемых льгот, таможенных процедур и таможенных реформ.

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