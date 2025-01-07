АЖД впервые отправили груз на основании накладной с электронной подписью

БАКУ /Trend/ - Впервые в истории ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) грузы были отправлены с Бакинской грузовой станции на станцию Сангачал по оформленной накладной с электронной подписью.

Об этом сообщили Trend в акционерном обществе.

Согласно информации, в результате использования электронной накладной исчезает бумажная документация; электронные документы обмениваются между грузоотправителем, станцией и грузопринимателем в режиме реального времени; обеспечивается прозрачность и контроль за счет автоматического расчета тарифа на перевозку; время, затрачиваемое на составление, регистрацию, обработку и доставку документов, сокращается в несколько раз.

Было отмечено, что одним из главных приоритетов АЖД является привлечение в ближайшее время полностью электронных документов для внутригосударственных перевозок.

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