Названо число лиц в Азербайджане, охваченных активными мерами занятости в 2024 году

Фото: Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Азербайджане активными мерами занятости было охвачено 396,7 тысячи человек.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, из них 160 тысяч человек были обеспечены подходящей работой, а 17,3 тысячи человек были привлечены к программе самозанятости для создания небольших семейных хозяйств.

Отмечается, что в 2024 году для 15,6 тысячи человек, ищущих работу, были организованы курсы профессиональной подготовки.

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