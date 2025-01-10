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Меняется организационно-правовая форма одной из азербайджанских компаний

Экономика Материалы 10 января 2025 18:43 (UTC +04:00)
Меняется организационно-правовая форма одной из азербайджанских компаний

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Azərbaycan Duz İstehsalat Birliyi" меняет организационно-правовую форму.

Как сообщает Trend, ЗАО объявило о своем преобразовании в компанию с ограниченной ответственностью.

Согласно информации, в связи с реорганизацией из оборота выводятся 7 500 простых, именных, бездокументарных акций ЗАО номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая.

Отметим, что компания была зарегистрирована в 2007 году. Ее законным представителем является Талыбов Наги Самед оглу. Компания имеет уставный капитал в размере 7 500 000 манатов.

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