ИИ стимулирует рост мирового спроса на энергию - министр энергетики ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Выступая на церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), министр энергетики ОАЭ Сухейль Мохаммед Аль-Мазруи рассказал о стремительном росте мирового спроса на энергию и ключевой роли аккумуляторных батарей в удовлетворении будущих потребностей, сообщает Trend.

"Аккумуляторные батареи — это самая быстрорастущая энергетическая технология в мире", — заявил Аль-Мазруи, подчеркнув важность инноваций в сфере хранения энергии. Он сообщил, что в этом году в энергосистему будет добавлено рекордные 100 гигаватт мощности. Однако министр предупредил, что это лишь малая часть растущего мирового спроса на энергию, особенно с учетом развития искусственного интеллекта.

"До появления искусственного интеллекта спрос на электроэнергию уже был на пути к росту с 9 000 гигаватт до более 15 000 гигаватт к 2035 году", — пояснил Аль-Мазруи. "Но с такими приложениями, как ChatGPT, которые растут на полмиллиарда посещений в месяц и потребляют в 10 раз больше энергии, чем один поиск в Google, спрос к 2050 году может достичь 35 000 гигаватт. Это увеличение более чем на 250 процентов".

Министр ОАЭ подчеркнул масштаб проблемы, отметив, что ни один источник энергии не может удовлетворить такой беспрецедентный спрос. "Я уверен, что все вы согласитесь: ни один источник энергии не сможет удовлетворить этот беспрецедентный спрос", — добавил Аль-Мазруи.

Кроме того, он указал на неравенство в глобальном доступе к энергии, подчеркнув, что "миллиард человек по-прежнему не имеют доступа к энергии". В ответ на эти вызовы министр призвал к широкому спектру энергетических решений, которые обеспечат гибкость и потенциал для удовлетворения растущих потребностей в энергии и устранения пробелов в доступе к ней.

Аль-Мазруи подчеркнул важную роль диверсификации и технологических инноваций, включая аккумуляторные батареи и возобновляемые источники энергии, в обеспечении устойчивого энергетического будущего.