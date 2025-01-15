Назван показатель роста среднемесячной зарплаты в Нахчыване в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году среднемесячная номинальная заработная плата в Нахчыванской АР составила 772,6 маната.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Нахчывана.

Согласно информации, это на 13,8% больше, чем в 2023 году.

Также отмечается, что объем вкладов в банках в прошлом году составил 24,4 миллиона манатов.

Согласно данным, это на 51,1% больше, чем в 2023 году. 94,9% вкладов были сделаны в национальной валюте, 5,1% - в иностранной. За последний год сумма вкладов в национальной валюте увеличилась на 51,8%, в иностранной валюте - на 39,1%.

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