Генсек ООН призвал ускорить реализацию финансовых обязательств COP29

БАКУ /Trend/ - Соглашение COP29 по финансированию должно быть выполнено в полном объеме.

Как сообщает Trend, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

"ООН будет способствовать мобилизации поддержки справедливых энергетических преобразований. Мы будем работать над внедрением системы ценообразования на выбросы углерода и сокращением субсидий на ископаемое топливо.

Кроме того, мы поддержим усилия председательств COP29 и COP30 по разработке надежной дорожной карты для привлечения 1,3 триллиона долларов ежегодно, как было согласовано, для поддержки климатических инициатив в развивающихся странах.

Пора внедрять новые и инновационные источники финансирования, включая привлечение к ответственности загрязнителей за причиненный ущерб. Развитые страны обязаны выполнить свое обещание удвоить финансирование адаптации до как минимум 40 миллиардов долларов в год уже в этом году", - подчеркнул Гутерриш.

Напомним, что Азербайджан, в качестве председателя на COP29, объявил по итогам конференции о достижении согласия сторон направлять 1,3 триллиона долларов ежегодно на климатическое финансирование развивающихся стран. Этот важный шаг, отражающий приоритеты климатического саммита ООН, значительно превышает предыдущую цель в 100 миллиардов долларов и открывает путь к новой эре глобальных инвестиций в борьбу с изменением климата.