Правила и названия системно значимых банков будут обнародованы в течение этого года - председатель ЦБА

БАКУ /Trend/ - В отношении системно значимых банков в настоящее время пересматриваются правила.

Об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Trend.

Он отметил, что в настоящее время проводится согласование с соответствующими органами.

"Мы находимся на стадии согласования, и после подтверждения обнародуем эту информацию. Скорее всего, в течение 2025 года будут опубликованы параметры и названия системно значимых банков. Каждый год мы будем сообщать, какие банки считаются системно значимыми по итогам года и какие будут применяться правила. Документ уже подготовлен и находится на стадии согласования", — заявил он.

Напомним, что сегодня решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 7.25 процента, нижний предел процентного коридора - 6.25 процента, верхний предел процентного коридора - 8.25 процента.

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