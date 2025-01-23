Председательство Таджикистана в СНГ сосредоточится на технологическом развитии энергетики

БАКУ/Trend/ - В сфере энергетики усилия Таджикистана во время председательства в СНГ будут направлены на технологическое развитие энергетики в государствах-участниках.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон на брифинге посольства, посвящённом председательству Таджикистана в СНГ в 2025 году.

"Усилия будут направлены на дальнейшее налаживание предметного сотрудничества в обеспечении технологического развития энергетики в государствах-участниках, переходе к более экологичным способам добычи электроэнергии и увеличении доли использования возобновляемых и ресурсосберегающих технологий", - сказал посол.

Абдурахмон отметил, что будет продолжена совместная работа на основе Концепции сотрудничества государств-участников Содружества в сфере энергетики на период до 2035 года и Плана первоочередных мероприятий по её реализации.

Дипломат отметил, что в экологической сфере будет обеспечено дальнейшее взаимодействие по выработке согласованных стандартов и экологических нормативов с учётом индивидуального порядка каждого государства-участника по пользованию землей, ее недрами, лесами, водами, растительным и животным миром и другими природными ресурсами.

"Будут инициированы мероприятия по проведению разъяснительных работ с населением государств-участников о важности повышения роли общественного сознания в решении экологических проблем", - добавил посол.