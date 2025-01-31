В Баку на станции метро "Ичеришехер" будет сооружена переходная камера

БАКУ /Trend/ - На станции Бакинского метрополитена "Ичеришехер" будет сооружена переходная камера.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы".

Согласно Госпрограмме, в течение 2025-2027 годов после станции метро "Ичеришехер" будут выполнены работы по проектированию и строительству разворотного сооружения, которое затем будет введено в эксплуатацию.

Основным исполнителем работ является министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

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