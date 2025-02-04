Названы планируемые сроки завершения строительства моста, соединяющего Сумгайыт с поселком Сарай

БАКУ /Trend/ - Продолжается строительство соединяющего Сумгайыт с поселком Сарай Абшеронского района нового моста над железной дорогой и Самур-Абшеронским каналом.

Об этом сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по бетонированию.

"Для строительства нового моста в район привлечено необходимое количество работников и техники. Если позволят погодные условия, строительство моста будет завершено к маю", - сказал он.

Напомним, что мост, построенный на этой территории в 1970 году, был демонтирован в декабре прошлого года из-за аварийного состояния. На строительство нового моста выделены 9 миллионов 960 тысяч манатов.

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