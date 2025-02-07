Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обнародовано количество ЭЗС, установленных на территории Азербайджана за последний год

Экономика Материалы 7 февраля 2025 17:01 (UTC +04:00)
Обнародовано количество ЭЗС, установленных на территории Азербайджана за последний год
Фото: Bolt

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Обнародовано количество установленных на территории Азербайджана электрических зарядных станций (ЭЗС) за последний год.

Об этом сообщил директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде во время брифинга в Зангилане, сообщает Trend.

Он отметил, что в городе Баку и его окрестностях установлено 22, на освобожденных от оккупации территориях - 7, в других регионах - 15 ЭЗС.

"Завершена установка одной ЭЗС мощностью 60 киловатт в Гусаре на дороге к комплексу отдыха Шахдаг. В настоящее время осуществляется ее интеграция в программное обеспечение. Проделанная работа также направлена на разработку альтернативных источников энергии", - добавил А.Мамедзаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости