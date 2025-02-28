Экспорт продукции из Азербайджана в Чехию значительно вырос

БАКУ/Trend/ - В январе 2025 года объем товарооборота между Азербайджаном и Чехией составил 208,5 миллиона долларов США, что на 203 миллиона долларов или в 38 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Trend, по данным Государственного таможенного комитета, в январе 2024 года товарооборот между странами составлял 5,5 миллиона долларов США.

Экспорт азербайджанской продукции в Чехию в январе текущего года достиг 202,5 миллиона долларов, увеличившись на 202,4 миллиона долларов или в 2 890 раз по сравнению с январем 2024 года, когда этот показатель составлял всего 70 тысяч долларов.

Импорт товаров из Чехии в Азербайджан составил 6,05 миллиона долларов, увеличившись на 674 тысячи долларов или на 12,5% по сравнению с прошлым годом (5,4 миллиона долларов в январе 2024 года).

Таким образом, экспорт азербайджанских товаров в Чехию в январе превысил импорт в 33,5 раза, или на 196,4 миллиона долларов.

Отметим, что в 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Чехией составил 1,15 миллиарда долларов США, из которых 1,088 миллиарда пришлись на экспорт, а 65 миллионов долларов – на импорт.