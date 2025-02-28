Названы планируемые сроки завершения строительство ж/д линии Алят-Османлы-Астара

БАКУ /Trend/ - Реконструкция железнодорожной линии Алят-Османлы-Астара продолжается быстрыми темпами.

Об этом в пятницу Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что работы по реконструкции железнодорожной линии Алят-Османлы-Астара, являющейся важной частью международного транспортного коридора "Север-Юг", начались в 2024 году.

"Ремонтные работы на этой дороге протяженностью 245 км по оси проводятся в 4 этапа. Первый этап охватывает участок Алят-Османлы протяженностью 60 км. Он включает в себя строительство 131 инженерного сооружения, в том числе 3 железнодорожных мостов, 3 автомобильных путепроводов, а также переходов для животных, водопропускных труб различного размера. Работы по первому этапу предусматривают также реконструкцию 3 станций (Йени Алят, Ширван и Османлы). В настоящее время планируется завершить бетонные работы путепровода на 2-м км, а строительство подъездных путей продолжается. Также на первом этапе демонтировано 50 процентов существующей железной дороги, работы продолжаются", - отмечено в сообщении ЗАО.

Подчеркивается, что в рамках первого этапа планируется укладка георешетки (сетчатый синтетический инженерный материал, предназначенный для укрепления слоя почвы, защиты почвы от эрозии и регулирования потока воды). "Это поспособствует оптимизации затрат. Кроме того, высокий уровень грунтовых вод может привести к проседанию железнодорожного полотна. Чтобы этого не произошло, в международной практике рекомендуется использование георешетки. Второй этап проекта охватывает строительство двух железнодорожных мостов через реку Кура. Их строительство было завершено в 2023 году и они уже введены в эксплуатацию. Проектные работы по третьему и четвертому этапам продолжаются.

Отметим, что в последний раз железнодорожная линия Алят-Османлы-Астара капитально ремонтировалась в 1980-х годах", - говорится в сообщении.

Строительные работы планируется завершить до 2028 года.

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