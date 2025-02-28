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Преврати свои деньги в источник стабильного дохода с «Yelo Стабильный»!

Экономика Материалы 28 февраля 2025 14:56 (UTC +04:00)
Преврати свои деньги в источник стабильного дохода с «Yelo Стабильный»!
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank предлагает надежный способ приумножить твои сбережения и получать высокую прибыль. Теперь тебе не нужно ждать целый год, чтобы заработать с депозитом «Yelo Стабильный»! Ты можешь получать доход до 12% не только в конце срока, но и ежемесячно, что делает управление финансами более удобным и гибким.

Yelo Bank предлагает срочные депозиты в AZN с минимальным сроком в 12 месяцев и доходностью до 12%. Срок вклада варьируется от 3 до 24 месяцев с возможностью автоматического продления. А если внесешь 1000 AZN/USD и более, получишь в подарок карту Yelo Light. С ее помощью ты сможешь легко получать ежемесячные проценты и пользоваться кэшбэком при покупках.

Все вклады в Yelo Bank полностью застрахованы, так что твои деньги и доходы в полной безопасности.

Не упусти эту возможность! Размести депозит в отделении Yelo Bank или оформи его онлайн:https://bit.ly/4gjltid.

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