Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)

Экономика Материалы 4 марта 2025 10:26 (UTC +04:00)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией.

Как сообщает во вторник Trend, форум проводится в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, при организационной поддержке Caspian Energy Club.

В форуме принимают участие председатель правления, главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев, посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя, представители СМИ.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
В Баку проходит B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости