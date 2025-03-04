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Главная цель Caspian Energy Club - улучшение инвестиционной и бизнес среды в Азербайджане

Экономика Материалы 4 марта 2025 12:17 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Главной целью Caspian Energy Club является улучшение инвестиционной и бизнес среды в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил первый заместитель генерального директора Caspian Energy Club Расим Махмудов на проходящем сегодня B2B Forum, посвященном развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией.

Он отметил, что Caspian Energy Club организует мероприятия в этом направлении.

"Мы стараемся наладить взаимодействие через формат B2B, встречи, деловые завтраки, а также оценивать возможности для сотрудничества. В 2023 году мы создали международное подразделение Caspian Energy Club. Основная цель этой организации — развитие нашей деятельности за рубежом. В последние годы мы организовали крупные форумы в Азербайджане, Казахстане, Турции, Кыргызстане, Узбекистане, Грузии, Чехии и Латвии. Мы продолжаем организовывать такие мероприятия", — добавил Р.Махмудов.

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