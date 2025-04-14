Между Азербайджаном и Казахстаном состоялся обмен опытом в области регулирования рынков капитала

БАКУ /Trend/ - Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по приглашению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняла участие в двусторонних встречах, состоявшихся в городе Алматы.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, в рамках встреч состоялся обмен опытом в области венчурного и краудфандингового финансирования, а также регулирования и развития рынков капитала.

Согласно информации, на встречах обсуждались регуляторные подходы, совершенствование законодательной базы и принципы деятельности участников рынка.

Также была подчеркнута важность постоянного обмена опытом между регулирующими органами обеих стран.