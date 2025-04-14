Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Между Азербайджаном и Казахстаном состоялся обмен опытом в области регулирования рынков капитала

Экономика Материалы 14 апреля 2025 17:42 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и Казахстаном состоялся обмен опытом в области регулирования рынков капитала
Фото: Центральный банк Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по приглашению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняла участие в двусторонних встречах, состоявшихся в городе Алматы.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, в рамках встреч состоялся обмен опытом в области венчурного и краудфандингового финансирования, а также регулирования и развития рынков капитала.

Согласно информации, на встречах обсуждались регуляторные подходы, совершенствование законодательной базы и принципы деятельности участников рынка.

Также была подчеркнута важность постоянного обмена опытом между регулирующими органами обеих стран.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости