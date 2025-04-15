Названа сумма искажений, выявленных в финансовой отчетности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджанской Республики в ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля, проведенных в соответствии с планом работ на 2024 год, выявила искажения в финансовых отчетах на сумму 2 миллиарда 66,2 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в "Отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2024 году", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Из 2 миллиардов 66,2 миллиона манатов финансовых искажений 1 миллиард 734,2 миллиона манатов – это искажения, выявленные в ходе аудиторских проверок (включая Нахчыванское управление), а 332 миллиона манатов – искажения, выявленные в ходе аналитических мероприятий.

Выявленные в результате проведенных аудитов искажения по финансовым элементам были обобщены и сгруппированы по двум направлениям.

К группе существенных искажений относятся такие искажения, как отсутствие отражения информации в финансовой отчетности - 807,3 миллиона манатов, искажения в финансовой отчетности, относящиеся к другой группе - 907,9 миллиона манатов. Кроме того, сумма искажений, выявленных управлением по Нахчыванской АР, составила 19 миллионов манатов.

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