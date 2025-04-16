Замминистра торговли Турции посетил освобожденные от оккупации территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра торговли Турецкой Республики Мустафой Тузджу ознакомилась со строительно-восстановительными работами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Было отмечено, что члены турецкой делегации проинформированы о благоприятной деловой среде, созданной в Агдамском промышленном парке, и предоставляемых здесь предпринимателям льготах.

В ходе встречи с заместителем министра экономики Азербайджана Самедом Баширли гостям была предоставлена информация о проделанной на освобожденных от оккупации территориях работе, в том числе в Агдамском промышленном парке, возможностях для инвесторов, инфраструктуре, созданной для ведения предпринимательской деятельности, а также о налоговых, таможенных и других льготах.

Было отмечено, что Агдамский промышленный парк, созданный по Указу Президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года, представляет особое значение с точки зрения реализации бизнес-потенциала освобожденных территорий, развития ненефтяного сектора, повышения уровня занятости и наращивания производства конкурентоспособной продукции.

Расположенный на стыке Карабаха и других регионов, Агдамский промышленный парк занимает второе место по количеству резидентов среди промышленных парков страны. В настоящее время в парке функционируют 9 предприятий. Продукция, выпускаемая здесь, не только реализуется на внутреннем рынке, но и экспортируется.

Члены делегации ознакомились с деятельностью производственных предприятий, расположенных на территории парка.

В рамках визита турецкая делегация также побывала в городах Ханкенди и Шуша, посетила исторические места и ознакомилась с ходом восстановительных и реконструкционных работ.

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