Китай, Узбекистан и Кыргызстан договорились по срокам разработки ж/д магистрали

БАКУ /Trend/ - Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года.

Об этом сообщили в среду узбекские СМИ со ссылкой на посла Кыргызстана в Узбекистане Данияра Сыдыкова.

"В Ташкенте сегодня прошла трехсторонняя встреча делегаций стран по этому проекту. Главы делегаций приняли серьезные практические решения, направленные на скорейшую его реализацию, были определены четкие сроки. В апреле пройдет следующее заседание. До этого времени стороны уже окончательно сформируют маршрут дороги", - сказал посол.

По его словам, также стороны договорились, что в августе будет выработано понимание по технико-экономическому обоснованию проекта, а до конца года — видение по решению всех финансовых вопросов.

"Важно, что эти практические шаги были заложены именно здесь, в Ташкенте. Сегодняшние итоги встречи можно охарактеризовать известной поговоркой "Ташкент — город хлебный". Здесь мы приняли очень серьезные решение по этому проекту", - сказал дипломат.

Предполагается, что эта магистраль откроет доступ для поставок товаров на рынки Западной Азии и стран Ближнего Востока. Она станет одним из самых кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС.

Согласно предварительным параметрам проекта, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 километров, а сроки уменьшатся на 7-8 суток.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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