Али Ахмедов: В Азербайджане создана правовая база для начала деятельности Агентства продбезопасности (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Для начала деятельности Агентства продовольственной безопасности с первого января 2018 года создана вся необходимая правовая база, сказал председатель Комиссии по продовольственной безопасности, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов на очередном заседании комиссии.

По его словам, Комиссия по продовольственной безопасности была создана для обеспечения деятельности Агентства продовольственной безопасности.

"Уже назначен председатель Агентства продовольственной безопасности, и оно начнет свою деятельность с первого января. Таким образом, деятельность Комиссии по продовольственной безопасности будет приостановлена", - сказал Ахмедов.

Ахмедов добавил, что Комиссия по продовольственной безопасности в течение текущего года активно участвовала в создании Положения Агентства продовольственной безопасности, которое было утверждено главой государства.

"Кроме того, комиссия провела разделение полномочий между соответствующими структурами и, подготовив соответствующий документ, представила его в Кабинет министров. Естественно, над данным документом необходимо заново поработать. Я полагаю, что после завершения всех работ данный документ также будет утвержден и на его основе Агентство продовольственной безопасности начнет свою деятельность. Также был подготовлен и представлен главе государства проект закона "О продовольственной безопасности", который в ближайшее время будет направлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана", - сказал вице-премьер.

Заместитель премьер-министра сообщил, что также был подготовлен и представлен Президенту Азербайджана проект государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджане на 2018-2025 годы. После одобрения данного проекта Агентство продовольственной безопасности Азербайджана сможет определить свою деятельность. Кроме того, был подготовлен и отправлен в Комиссию "Кодекс Алиментариус" соответствующий документ. Затем представительские полномочия были переданы Агентству продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

"Можно сказать, что создана необходимая юридическая база для начала деятельности Агентства продовольственной безопасности Азербайджана с 1 января. После этого начинаются организационные работы, работы по формированию материально-технической базы и выполнению условий, при которых агентство будет осуществлять свою работу", - отметил Али Ахмедов.

На совещании были озвучены предложения относительно структуры Агентства, общего количества его работников, решения финансовых и имущественных вопросов, и в связи с этим были приняты соответствующие решения.

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