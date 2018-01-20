В Ашхабаде пройдет международная промышленная выставка

20 января 2018 16:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде с 31 января по 2 февраля 2018 года в выставочном центре торгово-промышленной палаты Туркменистана состоится международная выставка промышленной продукции, оборудования и современных технологий, говорится в субботу в сообщении данной структуры.

В качестве соорганизатора выступает International Trade Fairs Group LTD (ITF GROUP LTS).

На выставке будет представлено технологическое оборудование, строительные материалы, автотранспорт и технические средства для химической, энергетической, нефтегазовой промышленности и продовольственных предприятий.

Свои достижения представят компании-производители бытовой техники, оборудования для текстильной промышленности, здравоохранения, а также задействованные в сфере науки и космических технологий, в отраслях транспорта и логистики, оказывающие торговые услуги и консультации.

В рамках мероприятия будут организованы конференции на высоком уровне, консультации международных экспертов-консультантов.

Международная выставка станет платформой для интенсивного обмена опытом и местом встреч представителей как государственного, так и частного секторов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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