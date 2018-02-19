Значение индикатора KazPrime остается стабильным

19 февраля 2018 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,75 процента годовых, по результатам фиксинга на 19 февраля 2018 года, сообщает в пятницу Казахстанская фондовая биржа.

Напомним, что значение индикатора не менялось на протяжении 28 дней, оставаясь на уровне 10,75 процента.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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