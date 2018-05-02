МВФ ожидает роста ненефтяного ВВП Азербайджана в ближайшие два года

2 мая 2018 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ненефтяного ВВП Азербайджана в 2018 году на четыре процента, а в 2019 году - на 3,2 процента, следует из обновленного отчета “Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia Update”.

Согласно прогнозам, в этом году ВВП Азербайджана достигнет 45,5 миллиарда долларов. В следующем году ожидается, что он составит 47,9 миллиарда долларов.

Аналитики фонда считают, что доходы правительства Азербайджана в 2018 году составят 38 процентов ВВП, что составит приблизительно 17,3 миллиарда долларов, а расходы – 36,6 процента ВВП (16,65 миллиарда долларов). В 2019 году фонд прогнозирует доходы Азербайджана на уровне 39 процентов ВВП (18,68 миллиарда долларов), а расходы - 37,8 процента ВВП (18,1 миллиарда долларов).

В то же время, по прогнозам МВФ, экспорт Азербайджана в 2018 году составит 22,4 миллиарда долларов, а в 2019 году увеличится до 23,6 миллиарда долларов.

Как отмечается в отчете, профицит счета текущих операций Азербайджана в ближайшие два года составит 2,6 миллиарда и 3,3 миллиарда долларов соответственно.

Офис МВФ открыт в Баку в 1992 году. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MTsurkovTrend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МВФ назвал "безубыточную" для Азербайджана цену на нефть
Энергетика 19:28
Азербайджан незначительно увеличил обязательства перед МВФ
Бизнес 30 апреля 11:54
ВВП Таджикистана вырос на 7% в I квартале 2018 года
Бизнес 30 апреля 09:16
МВФ рассмотрел пути сокращения долга Таджикистана
Бизнес 23 апреля 20:15
Торговые споры и крайне высокий уровень долга угрожают росту мировой экономики - МВФ
Экономика 21 апреля 21:54
Таджикистан рассчитывает на финансовую помощь МВФ
Бизнес 20 апреля 09:19
Глава МВФ: Торговые войны разрушают доверие инвесторов
Бизнес 19 апреля 18:09
ВВП Таджикистана за I квартал 2018 года продемонстрировал рост
Бизнес 19 апреля 09:18
ВВП Китая в первом квартале вырос на 6,8 % (ФОТО)
Китай 18 апреля 16:48
МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год
Энергетика 17 апреля 17:12
ВВП Китая в первом квартале 2018 года вырос на 6,8%
Китай 17 апреля 06:34
Кумсишвили: МВФ поддерживает экономическую политику Грузии
Грузия 16 апреля 17:29
Грузия получит от МВФ 43 миллиона долларов США
Грузия 16 апреля 14:40
ВВП Узбекистана в I квартале года вырос
Бизнес 16 апреля 10:49
Джек Ма о торговой войне c США
Китай 10 апреля 18:01
МВФ опубликовал прогноз по росту экономики в Узбекистане
Узбекистан 15 марта 17:33
МВФ сообщил о росте темпов инфляции в Узбекистане
Узбекистан 15 марта 16:17
В 2017 году валовая продукция морской отрасли Китая выросла почти на 7%
Бизнес 7 марта 19:27