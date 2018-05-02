МВФ ожидает роста ненефтяного ВВП Азербайджана в ближайшие два года

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ненефтяного ВВП Азербайджана в 2018 году на четыре процента, а в 2019 году - на 3,2 процента, следует из обновленного отчета “Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia Update”.

Согласно прогнозам, в этом году ВВП Азербайджана достигнет 45,5 миллиарда долларов. В следующем году ожидается, что он составит 47,9 миллиарда долларов.

Аналитики фонда считают, что доходы правительства Азербайджана в 2018 году составят 38 процентов ВВП, что составит приблизительно 17,3 миллиарда долларов, а расходы – 36,6 процента ВВП (16,65 миллиарда долларов). В 2019 году фонд прогнозирует доходы Азербайджана на уровне 39 процентов ВВП (18,68 миллиарда долларов), а расходы - 37,8 процента ВВП (18,1 миллиарда долларов).

В то же время, по прогнозам МВФ, экспорт Азербайджана в 2018 году составит 22,4 миллиарда долларов, а в 2019 году увеличится до 23,6 миллиарда долларов.

Как отмечается в отчете, профицит счета текущих операций Азербайджана в ближайшие два года составит 2,6 миллиарда и 3,3 миллиарда долларов соответственно.

Офис МВФ открыт в Баку в 1992 году. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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