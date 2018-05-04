Baku Business Factory отмечает трехлетие

БАКУ /Trend/ - Сегодня Baku Business Factory исполняется три года, говорится в сообщении организации, распространенном в пятницу.

В течение трех лет организация тесно сотрудничает со стартапами, фрилансерами и другими действующими в этой экосистеме организациями, тем самым внося свой вклад в развитие экосистемы.

В настоящее время в BBF действуют двое фрилансеров и реализуются 19 проектов. Среди них проекты в сфере альтернативной энергетики, маркетинга, бизнес-аналитики, культуры, дизайна и разработки современной национальной одежды и аксессуаров, ИТ-технологии, криптовалюты, финансов, дизайна и глобального предпринимательства. Кроме того, продукты и услуги крупных предпринимателей, предоставляющих услуги B2B и реализующих другие проекты в рамках единого портала, разрабатываются для местных и зарубежных рынков. В BBF также осуществляются проекты, получившие предложения об инвестициях и сотрудничестве от немецких предпринимателей.

В прошлом году Baku Business Factory продолжил деятельность в направлении расширения международного сотрудничества. Так, был подписан меморандум о сотрудничестве между BBF и Агентством инноваций и технологий Грузии (GİTA). Стороны договорились о расширении сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности, в области ИКТ, науки, инжиниринга и сельского хозяйства. Также BBF и GITA намерены обмениваться опытом привлечения бизнес-ангелов и венчурных инвесторов.

BBF оказывает отобранным проектам услуги по предоставлению офиса и офисного оборудования, менторства, бизнес-тренингов. Вне данных услуг также реализовывались различные проекты в сотрудничестве с действующими в этом же секторе другими компаниями.

Baku Business Factory в своей деятельности уделяет особое внимание внесению собственного вклада в диверсификацию экономики.

Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для скорой реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте BBF (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.

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