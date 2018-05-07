Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» незначительно вырос

7 мая 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индекс UCI (Uzbekistan Composite Index) Республиканской фондовой биржи «Тошкент» по итогам торгов 7 мая вырос на 0,03 пункта по сравнению с итогом прошлой недели, составив 1 023,76 пункта.

На начало торгов индекс был равен 1 023,73 пункта, после чего в 15:00 вырос до 1023,76 пункта. На этой же отметке индекс сохранился до закрытия торгов.

В течение прошлой недели наивысшее значение индекса UCI было зафиксировано 3 мая (1 024,65 пункта), наименьшее (1 023,73 пункта) – 4 мая.

На прошлой неделе на бирже «Тошкент» было реализовано 68,00 миллиона ценных бумаг стоимостью в 4,2 миллиарда сумов.

Официальный курс на 7 мая составляет 8068,20 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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