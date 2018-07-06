Узбекский и казахский банк заключили сделку по торговому финансированию

Узбекский акционерно-коммерческий банк Asia Alliance Bank совместно с казахстанской экспортной страховой компанией KazakhExport и АО «Альфа Банк» успешно реализовал сделку на общую сумму 1,5 миллиона долларов.

Об этом в пятницу передаёт UzDaily.uz.

Главными задачами внешнеэкономической деятельности банка являются привлечение ресурсов мировых финансовых институтов для финансирования отраслей экономики Узбекистана, наиболее полное удовлетворение запросов своих клиентов, эффективное участие в работе авторитетных международных финансовых организаций.

В рамках договора, KazakhExport предоставил страховое покрытие по аккредитиву, выпущенному Asia Alliance Bank. «Альфа Банк» выступил подтверждающим и финансирующим банком по данному аккредитиву.

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