Узбекистан не продал в России ни одного автомобиля

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в июне 2018 года не смог продать в России ни одного автомобиля.

Об этом в пятницу сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

В целом, в первой половине 2018 года продажи компании в России выросли на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составили 5 180 автомобилей.

Доля GM Uzbekistan на российском рынке в январе-июне 2018 года составила 0,6 процента против 0,7 процента за тот же период 2017 года.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года продажи компании упали до 508 автомобилей, что на 58 процентов меньше по сравнению с маем 2017 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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