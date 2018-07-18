Казахстан начал поставки муки в Афганистан по новому ж/д маршруту

18 июля 2018 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан приступил к поставкам муки в Афганистан по новому железнодорожному маршруту. Об этом сообщает в среду пресс-служба «НК «Қазақстан темір жолы».

Как отмечается в сообщении компании, сегодня со станции Костанай в Афганистан отправлен груженый мукой поезд, который проследует по территории Казахстана и Туркменистана. Протяженность маршрута Костанай - Болашак - Серхетабад (Туркменистан) составляет более 3500 километров. В составе организованного поезда более пятидесяти вагонов с грузом весом 3300 тонн нетто.

"Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по производству зерна. Главная задача железной дороги - обеспечить своевременную и качественную перевозку сельхозпродукции, в том числе и этого стратегического груза. Развитие перевозок по новому маршруту позволит нарастить транзитный потенциал Казахстана, сократить оборот и ускорить возврат подвижного состава в 2-2,5 раза", - сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по операционной деятельности АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Мухтар Жамбулов.

Напомним, что с начала текущего года на экспорт доставлено 4,2 миллиона тонн зерна, что на 56 процентов выше аналогичного показателя прошлого года. Муки перевезено 1,2 миллиона тонн, что на восемь процентов больше, чем в минувшем году.

Отметим, что продукция сельхозпроизводителей Казахстана направляется в основном в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Иран.

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