АБР выделит Узбекистану крупный кредит на улучшение экономического управления

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) выделит Узбекистану кредит на 300 миллионов долларов для содействия улучшению экономического управления в Узбекистане, говорится в субботу в сообщении АБР.

Соглашение, подписанное с правительством Узбекистана, будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности и высокому уровню экономического роста в стране.

Программа улучшения экономического управления была одобрена Советом директоров АБР 26 июня 2018 года и нацелена на поддержку усилий правительства в обеспечении финансовой устойчивости, а также улучшении администрирования государственных предприятий, которые доминируют практически во всех ключевых секторах экономики Узбекистана.

Кроме выделения кредита, АБР также окажет Узбекистану техническое содействие на сумму одного миллиона долларов для укрепления потенциала правительства в реализации реформ, в частности, бюджетных механизмов, государственно-частного партнерства, внутреннего аудита, риск-ориентированного надзора и оценки достаточности капитала и др.

Напомним, что ранее АБР одобрил выделение Узбекистану кредита на сумму 145 миллионов долларов для улучшения услуг водоснабжения и санитарии в Республике Каракалпакстан в северо-западной части Узбекистана. Проект охватит около 388 тысяч жителей, половина из которых женщины и дети.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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