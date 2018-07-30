S&P: Нацбанк Узбекистана продолжит играть значительную роль для экономики страны

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (НБУ) «В+/В» с прогнозом «стабильный», говорится в сообщении рейтингового агентства.

Подтверждение рейтингов отражает мнение S&P о том, что, несмотря на ожидаемое сокращение запасов капитала, НБУ продолжит играть значительную роль для экономики Узбекистана, получая текущую государственную поддержку и поддерживая стабильную ресурсную базу.

НБУ осуществляет функции государственного агента при распределении централизованных ресурсов между стратегическими отраслями экономики и предоставляет долгосрочные кредиты на инвестиционные цели.

S&P оценивает лидирующие позиции на рынке и стабильность бизнеса НБУ как устойчивые и не ожидает негативных изменений на протяжении горизонта прогнозирования (12-18 месяцев).

На ближайшие 12-18 месяцев НБУ запланировал относительно агрессивный органический рост активов, что окажет давление на его запасы капитала. Как следствие, S&P пересматривает оценку показателей капитализации и прибыльности с умеренных на слабые, что, тем не менее, является нейтральным фактором для уровня рейтинга.

Прогнозируемый рост кредитного портфеля составляет 20-30 процентов в 2018 году и 40-50 процентов в 2019 году. Такой рост может быть сопряжен с заимствованиями на международных рынках капитала, а также привлечением фондирования со стороны государства.

В настоящий момент S&P не знает точных планов правительства относительно финансирования роста НБУ за счет новых вливаний капитала, поэтому не учитывает возможные вливания в прогнозе. В то же время S&P может пересмотреть допущения базового сценария в случае получения точной информации о новых вливаниях капитала. Как следствие, S&P прогнозирует вероятное снижение коэффициента капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), с 5,8 процента по состоянию на конец 2017 года до 3-4 процентов в ближайшие 12 месяцев.

S&P отмечает вероятность повышения кредитного риска вследствие значительного роста банковского бизнеса и в то же время полагает, что правительство продолжит предоставлять банку прямую или непрямую поддержку, тем самым частично компенсируя указанный риск. Учитывая роль НБУ в выполнении государственных задач, S&P также полагает, что значительная экспансия его бизнеса может быть оправдана все еще ограниченным размером банковского сектора Узбекистана (в сравнении с размером экономики этой страны), развивающимся характером экономики и интересом со стороны инвесторов.

S&P Global Ratings отмечает, что дополнительное давление на капитал обусловлено потенциальными убытками по кредитам, которые могут возникнуть в связи с большим объемом кредитов в иностранной валюте (около 83 процентов совокупных кредитов по состоянию на 31 марта 2018 года). Эти риски в значительной степени актуализировались после либерализации обменного курса 5 сентября 2017 года.

Вслед за этим правительство одобрило возможность реструктуризации кредитов в иностранной валюте для ряда стратегически важных заемщиков, отложив процентные платежи для них примерно на год. Многие из этих заемщиков решили получить определенное преимущество благодаря такой возможности и приняли опцию. Тем не менее, все проценты продолжают накапливаться на банковских счетах, и в результате коэффициент «полученные процентные платежи / накопленные процентные платежи» снизился до 70 процентов в 2017 году в сравнении со 100 процентами в 2016 году.

Подобное снижение не отражает аналогичного реального ухудшения качества кредитного портфеля банка. Кроме того, НБУ также позволено отложить платежи правительству, связанные с фондированием, которое направляется на выдачу долгосрочных кредитов в иностранной валюте стратегически важным заемщикам на условиях вышеупомянутой реструктуризации кредитов в иностранной валюте. Эта инициатива со стороны государства нацелена на сохранение стабильности экономики Узбекистана, и мы рассматриваем ее как форму государственной поддержки. Нормализация платежей по соответствующим проектам постепенно начнется в 2019 году.

В целом S&P полагает, что в настоящий момент потенциально проблемные кредиты (розничные кредиты с признаками обесценения, реструктурированные, а также с просроченными платежами, но без признаков обесценения) в достаточной мере обеспечены резервами и составляют около 4 процентов совокупного кредитного портфеля НБУ. S&P ожидает сохранения этого показателя примерно на том же уровне в ближайшие 12 месяцев.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам НБУ учитывает, с одной стороны, ожидания дальнейшего получения государственной поддержки в ближайшие 12 месяцев, а с другой — сложности, связанные с высокими экономическими и отраслевыми рисками, которым подвержены банки, действующие в Республике Узбекистан.

S&P может понизить рейтинги банка в ближайшие 12 месяцев в случае усиления экономических и отраслевых рисков в стране, например вследствие ухудшения кредитоспособности правительства Республики Узбекистан. Существенное ослабление сильной в настоящее время бизнес-позиции или капитализации банка (о чем будет свидетельствовать снижение прогнозируемого коэффициента RAC до уровня менее 3 процентов) может оказать давление на оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) банка «bb-». Вместе с тем S&P считаем такой сценарий маловероятным в ближайшие 12 месяцев.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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