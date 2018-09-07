Цена биткоина растет после обвала

Биткоин (bitcoin) в пятницу растет в цене на 1%, корректируясь после обвала в среду и четверг, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,36%, до 6,53 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 0,97% — до 6,48 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также растут на торгах в пятницу: Ethereum дорожает на 1,04%, до 229,15 доллара, Ripple — на 4,1%, до 0,29 доллара, Bitcoin Cash — на 3,05%, до 516,83 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 207 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 54% всего рынка криптовалют.

В среду источники Business Insider сообщили, что банк Goldman Sachs продолжает наблюдать неопределенность в регулировании криптовалютного рынка. В сообщении также приводилось мнение одного из руководителей банка, который заявил, что необходимо предпринять много дополнительных шагов, "многие из которых находятся вне ведомства самого банка", для того, чтобы было возможно запустить операции с криптовалютами. В среду на этом фоне криптовалюта потеряла в цене около 8% стоимости, в четверг продолжила падать и опустилась до отметки примерно в 6,5 тысячи долларов с 7,4 тысячи во вторник.

"Наблюдатели и держатели криптовалюты находятся в некотором шоке после стремительного падения рынка 5 сентября. Было выдвинуто несколько возможных причин, повлиявших на такое развитие ценовой динамики, в том числе временный отказ Golden Sachs от открытия торговли фьючерсами, обусловленный неопределенной позицией криптовалюты в законодательном поле США", — рассказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов.

При этом аналитик выделил ряд других причин снижения стоимости валюты. По его мнению, на курс биткоина также оказал давление общий застой рынка и информация о выводе средств с кошельков даркнета (теневой интернет) Silk Road, которая поступила еще в прошлые выходные.

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