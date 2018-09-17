AZAL возобновляет рейсы в Женеву

17 сентября 2018 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – С 30 октября этого года «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) начинают перелеты по маршруту Баку-Женева-Баку, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», распространенном в понедельник.

Рейсы AZAL будут выполняться в рамках совместной чартерной программы по классической схеме перевозки, включающей бесплатный провоз багажа, ручной клади и питание на борту.

Рейсы AZAL J2-5009/J2-5010 будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам самолетами Airbus A319 с улучшенным комфортом кресел в трех классах обслуживания – VIP Club, Business Class и эконом класс.

Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Женева является вторым по величине и численности городом Швейцарии.

Он расположен среди гор Юра и Альпы, и является административным центром одноименного кантона.

Жемчужиной города является озеро Леман с красивейшей набережной и роскошными отелями вокруг.

Сегодня Женева — мировой финансовый, политический и научный центр, а также является отправной точкой при поездках на горнолыжные курорты Швейцарии и Франции.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам: (+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az

WhatsApp: (+99450) 437-40-82 (только письменные обращения, звонки на данный номер не принимаются)

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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