Центральный банк Узбекистана повысил ставку рефинансирования

22 сентября 2018 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 2 процентных пункта – с 14 процентов до 16 процентов годовых с 25 сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе Центрального банка.

Данное решение принято с учётом изменения внешних условий и направлено на снижение инфляционного давления на фоне повышения инфляционных ожиданий, роста регулируемых цен и возрастающего давления валютного курса на цены.

Несмотря на замедление годовых темпов инфляции, данный тренд может измениться в результате реализации инфляционных рисков. Ужесточение денежно-кредитной политики поможет снизить данные риски и инфляционные ожидания.

Годовая инфляция в Узбекистане продолжила снижение и составила 15,7 процента в августе, не превысив рамки первоначального прогноза. Этому способствовало сезонное удешевление плодоовощной продукции и постепенное исчерпание влияния ускоренных темпов роста денежной массы и девальвации сума в 2017 году.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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