Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам

24 сентября 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам «Универсальный», «Выгодный» и «Свободный». Доходность по вкладам увеличилась на 1,4 процентного пункта, сообщает банк в понедельник.

Теперь максимальная ставка по вкладу «Универсальный» с возможностью пополнения составляет девять процентов годовых в манатах и 1,9 процента - в долларах США. По депозиту «Выгодный», открытому в долларах США, - 2,3 процента, в манатах – 10,5 процента. Минимальная сумма размещения по обоим предложениям составляет 100 манатов (или эквивалент в иностранной валюте).

Вклад «Свободный» позволяет разместить средства по ставке 2,5 процента в манатах и 0,5 процента - в долларах США. Минимальная сумма депозита – 50 манатов (или эквивалент в иностранной валюте). Преимуществом этого депозита является возможность пополнять и досрочно снять вклад.

По желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет и выплачиваться на ежемесячной основе или в конце срока депозита.

При открытии вклада клиент бесплатно получает пластиковую карту для снятия начисленных процентов, услугу SMS-уведомления, а также подключается к интернет- и мобильному банкингу.

Кроме того, вкладчики ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться выгодными условиями по кредитам – банк предлагает им продукт «Кредит под залог депозита». Его процентная ставка равна ставке депозита +3 процента, минимальная сумма составляет 700 манатов (или эквивалент в иностранной валюте).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Оглашена повестка IX российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку
Бизнес 16:35
Немецкая инвестиционная корпорация готова инвестировать в проекты частного сектора в Азербайджане
Бизнес 16:27
"AzerTelecom" примет участие на выставке "Туркментел 2018"
ИКТ 15:23
Экономическая интеграция Баку в ШОС выгодна для транзитных стран - России и Азербайджана
Точка зрения 15:21
Президент Монголии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика 14:47
Азербайджан и Иран усилят борьбу с наркоторговлей и терроризмом
Политика 14:30
Лента новостей
Новруз Мамедов: Проект госбюджета Азербайджана на 2019 г. составлен с учетом глобальных финансово-экономических процессов (ФОТО)
Политика 17:16
Иностранные валюты продолжают укрепляться к суму Узбекистана
Бизнес 17:03
В Елисейском дворце призвали не затягивать переговоры по Brexit до ноября
Европа 17:02
В Баку встретились 40-летние одноклассники – все завершилось овациями (ФОТО)
Культура 16:58
Более 800 учителей бакинских школ приняли участие в курсах повышения квалификации (ФОТО)
Общество 16:56
Азербайджан может перенять опыт Мальты для создания правовой базы для операций с криптовалютами
Бизнес 16:53
Оглашена повестка IX российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку
Бизнес 16:35
Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Грузией увеличился на 67%
Казахстан 16:34
Агентство пищевой безопасности Азербайджана о запрете на продажу ряда кондитерских изделий
Экономика 16:33