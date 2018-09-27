Азербайджан и Россия рассматривают проекты соглашений по торговому судоходству - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия рассматривают проекты соглашений по торговому судоходству и о правилах и условиях плавания азербайджанских судов по внутренним водным путям РФ, сказал в четверг в своем выступлении на девятом азербайджано-российском межрегиональном форуме министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

По его словам, данный форум и проводимые на нем обсуждения, включающие многосторонние аспекты взаимоотношений Азербайджана и России, послужат дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества, охватывающего все большие направления экономики, в том числе и в области транспорта.

«Опираясь на широкие потенциальные возможности, транспортное сотрудничество между Азербайджаном и Россией стремительно развивается во многих направлениях не только на уровне государственных структур, но также в частном секторе, в области науки, образования и подготовки кадров. Мы тесно сотрудничаем в организации работ международных транспортных коридоров. Расширяются маршруты прямых регулярных сообщений, налажен информационный обмен, осуществляется обмен передовым опытом. За прошедшие годы создана необходимая правовая база, подписаны межправительственные соглашения по автомобильному, железнодорожному и воздушному транспорту», - сказал Гулузаде.

Положительным фактором, по словам министра, является ежегодный рост объема грузовых и пассажирских перевозок между Азербайджаном и Россией.

«В нашей стране функционируют шесть международных аэропортов, пять из которых используется для осуществления около 100 регулярных авиарейсов между различными городами Азербайджана и России. Функционирует более 30-ти регулярных автобусных маршрутов по многим направлениям. На основе двусторонних квот успешно осуществляются автомобильные грузовые перевозки», - сказал министр.

Сотрудничество Азербайджана и России, как сказал Гулузаде, расширяется также в области автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, и в настоящее время азербайджанские строительные компании активно участвуют в дорожно-строительных работах в России.

«В октябре прошлого года на реке Самур начато строительство нового моста. Этот проект будет способствовать увеличению перевозок пассажиров и грузов между нашими странами, а также создаст благоприятные условия для развития дружеских отношений между нашими народами. Надеюсь, что в скором будущем успешно завершится строительство данного моста», - сказал Гулузаде.

На сегодняшний день, по словам министра, особый интерес представляет сотрудничество в области создания и развития цифровых транспортных систем, а также осуществления научно-исследовательских, технологических и экспериментальных программ и проектов по созданию и освоению инновационных технологий на транспорте.

«Также хотелось бы отметить, что в сентябре текущего года в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Российскую Федерацию был подписан меморандум о развитии цифровых транспортных систем между нашими странами, что создаст благоприятный импульс для нашего дальнейшего успешного сотрудничества в этой области. Наше двустороннее сотрудничество имеет успешное продолжение в рамках коалиционного транспортного совещания СНГ, совета по железнодорожному транспорту и других международных транспортных организаций. Для осуществления потенциального и взаимовыгодного сотрудничества с партнерами Азербайджан стремится максимально использовать существующий потенциал транспортного комплекса страны», - сказал Гулузаде.

Все перечисленные направления, отметил министр, являются лишь частью двустороннего сотрудничества, имеющего большой потенциал для дальнейшего развития транспортных систем Азербайджана и России.

(Автор: Илькин Шафиев. Текст: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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